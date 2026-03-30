Bursa'da sağanak ve fırtına

DERELER TAŞTI, KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aralıksız devam eden sağanak nedeniyle derelerdin debisi yükselirken, Muratoba ve Katırlı mahallelerini birbirine bağlayan köprü ulaşıma kapandı. Bölgede önlem alınıp, taşkına yol açan çalı ve dallar temizlendi, vatandaşlar dere kenarlarından uzak durmaları için uyarıldı. Diğer yandan Fevziye ve Şükriye mahallelerinde meydana gelen heyelanla birlikte yolu kapatan toprak, taş ve kayalar belediye ekiplerince temizlendi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı