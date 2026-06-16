Bursa'da 'Bu Benim Meselem Değil, Parola Boykot' oyunu sahnelendi

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından "Bu Benim Meselem Değil, Parola Boykot" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, Küresel Sumud Filosu aktivistleri konuşma yaptı.