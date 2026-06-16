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Bursa'da "Bu Benim Meselem Değil, Parola Boykot" oyunu sahnelendi

Bursa'da 'Bu Benim Meselem Değil, Parola Boykot' oyunu sahnelendi
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Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından 'Bu Benim Meselem Değil, Parola Boykot' adlı tiyatro oyunu Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim okundu ve Küresel Sumud Filosu aktivistleri konuşma yaptı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından "Bu Benim Meselem Değil, Parola Boykot" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, Küresel Sumud Filosu aktivistleri konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
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