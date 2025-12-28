Haberler

Park halindeki servis midibüsü alev alev yandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güllük Mahallesi'nde park halindeki bir servis midibüsünde yangın çıktı. Yangın, yanında park eden bir otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, midibüs kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da park halindeki servis midibüsü yandı. Alevler bir otomobile de sıçrarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Güllük Mahallesi'nde park halindeki servis midibüsünde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bir anda tüm midibüsü saran alevler, yanında park halinde olan otomobile de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, alevler itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Midibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında, otomobil de zarar gördü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
