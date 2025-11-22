Haberler

Bursa'da Palyatif Serviste Canlı Müzik Etkinliği


Yenişehir Devlet Hastanesi'nin palyatif servisinde, hastalar için düzenlenen canlı müzik etkinliği morale katkı sağladı. Hastalar, müziğe eşlik ederek hastane ortamından uzaklaştı.

BURSA Yenişehir Devlet Hastanesi'nin palyatif servisinde tedavi gören hastalar için canlı müzik etkinliği düzenlendi. Serviste kalan hastalar, müziğe eşlik edip, alkışla tempo tutarak moral buldu.

Yenişehir Devlet Hastanesi'nin palyatif servisinde hastalığı ilerlemiş kişilere kanun ve darbuka ile canlı müzik etkinliği düzenlendi. Serviste kalan hastalar, müziğe eşlik edip, alkışla tempo tutarak, hastane ortamından bir anlığına uzaklaştı. Canlı müziği dinleyen hastalara ikramda bulunulan etkinliğin, sosyal bir destek çalışması olduğunu söyleyen Yenişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yazgan, "Hastanemizde yaptığımız bu organizasyon, belediyemizin de desteğiyle palyatif servisimizde yatan hastalarımıza bir sosyallik katmak için yapılıyor. Hastalarımıza hastane dışındaki hayatı bir nebze olsun tekrardan hissettirmek için, onları mutlu etmek amacıyla yapılmış bir sosyal çalışmadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
