Bursa'da Otomobil Sürücüsü Motosikletliyi Kaskıyla Darbetti

Olay, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, önündeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darbetti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel