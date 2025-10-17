Bursa'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen çarpışma sonucu bir otomobilin yanmasıyla birlikte yangın yakınındaki ağaçları da etkiledi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 16 BOS 441 plakalı otomobil ile 26 BA 629 plakalı otomobil, Gümüştepe Demirci Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yanmaya başlayan 26 BA 629 plakalı otomobilden sıçrayan alevler yol kenarındaki ağaçları tutuşturdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diğer sürücülerin yardımıyla yanan otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otomobildeki ve ağaçlardaki alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.
Polis, kaza sonrasında olay yerinden kaçan 16 BOS 441 plakalı otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.