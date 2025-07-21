Bursa'da Otluk Alanda Yangın
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Karaağaç Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı, ancak ikametlere sıçramadan söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın ikametlere sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel