Bursa'da ot yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle, ormana sıçramadan 1,5 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı