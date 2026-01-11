Haberler

Bursa'daki ormanlık alanda kaybolan 2 kişi bulundu

Güncelleme:
Bursa'da ormanlık alanda kaybolan iki genç, Bursa Acil Müdahale ve itfaiye ekiplerince sağ salim bulundu. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'daki ormanlık alanda kaybolan 2 kişi Bursa Acil Müdahale (BAM) ve itfaiye ekiplerince bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanda 2 gencin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

BAM ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 2 genç, Dobruca bölgesindeki ormanlık alanda bulundu.

Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
