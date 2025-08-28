Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Bursa Valiliği, Yenişehir ilçesindeki orman yangınına havadan 5 helikopter, 4 uçak ve karadan 718 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.

BURSA VALİLİĞİ: 5 HELİKOPTER, 4 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir ilçesindeki orman yangınının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "28 Ağustos Perşembe günü saat 13.45'te, Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi amacıyla yangına; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile müdahale edilmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
