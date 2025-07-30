Bursa'da Orman Yangını Sonrası Tahliye Edilenler Evlerine Döndü
Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını nedeniyle tahliye edilen 1,703 kişi, 4 gün sonra evlerine döndü.
TAHLİYE EDİLEN 8 MAHALLEDEKİ BİN 703 KİŞİ, 4 GÜN SONRA EVLERİNE DÖNDÜ
Bursa'nın Orhaneli- Harmancık hattındaki orman yangını nedeniyle, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan'daki Saçaklı, Çakmak, Çamoğlu, Çatalsöğüt, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinden tahliye edilip öğrenci yurtlarına yerleştirilen bin 703 kişi, 4 gün sonra evlerine döndü.
Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel