Bursa'da Orman Yangını Sonrası Tahliye Edilenler Evlerine Döndü

Bursa'da Orman Yangını Sonrası Tahliye Edilenler Evlerine Döndü
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Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını nedeniyle tahliye edilen 1,703 kişi, 4 gün sonra evlerine döndü.

TAHLİYE EDİLEN 8 MAHALLEDEKİ BİN 703 KİŞİ, 4 GÜN SONRA EVLERİNE DÖNDÜ

Bursa'nın Orhaneli- Harmancık hattındaki orman yangını nedeniyle, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan'daki Saçaklı, Çakmak, Çamoğlu, Çatalsöğüt, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinden tahliye edilip öğrenci yurtlarına yerleştirilen bin 703 kişi, 4 gün sonra evlerine döndü.

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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