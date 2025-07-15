Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Akçalar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akçalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterlerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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