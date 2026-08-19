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Mudanya'da Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Mudanya'da Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çekrice Mahallesi'nde orman dışı alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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