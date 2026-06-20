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Bursa'da bir öğrenci, YKS'ye girmeyi saniyelerle kaçırdı

Bursa'da bir öğrenci, YKS'ye girmeyi saniyelerle kaçırdı
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Bursa'da bir öğrenci, YKS sınavına saniyelerle geç kaldı. Okul önündeki vatandaşların çabasına rağmen öğrenci sınava alınmadı.

BURSA'da bir öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeyi saniyelerle kaçırdı. Okul önündeki vatandaşlar, öğrencinin sınava alınması için çaba gösterdi ancak aday içeri giremedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin önüne geldi. Bursa'da da öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava gerecekleri okulların önünde toplandı. Aileleri ile okul önünde bekleyen öğrenciler, kapıların açılmasıyla sınav salonlarına alındı.

MASA KURUP, ÇOCUKLARINI BEKLEDİLER

Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Anadolu Lisesi sınava girecek olan bir kız öğrenci de saat 10.00'da kapıların kapanması nedeniyle görevliler tarafından okula alınmadı. Saniyelerle sınavı kaçıran öğrencinin içeri girmesi için okul önündeki vatandaşlar da çaba gösterdi ancak öğrenci sınava alınmadı. Öte yandan sınav için çocuklarını okula getiren veliler, boş alanlara masa ve sandalye kurup, sınavın bitmesini bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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