Bursa'da Muhtarlar Günü kutlandı

Bursa'da Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Muhtarlar Günü'nün kutlanmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhtarların, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını vurgulayan Yılmazer, "Mahallesinde devletin tüm kurumlarını temsil eden muhtarlar, halkla hizmet vermesi gereken kurumlar arasında köprü vazifesini 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' şiarıyla gerçekleştiriyor." dedi.

Yılmazer, yerinde yönetim ilkesini uygulayan muhtarların, hizmet etme gayretinde olduğunu belirterek, "Koltuğa oturan değil koltuğu dolduran tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten kutluyoruz. Ahirete göç etmiş muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Törenin ardından Yılmazer ve muhtarlar, daha sonra Vali Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti.