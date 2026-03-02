Haberler

Trafikte kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne tekme tokat saldırdı

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, trafikteki otomobil sürücüsünü uyarmak için yanına gittiğinde tekme tokat saldırıya uğradı. Olay, çevredekiler tarafından görüntülendi.

BURSA'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte kendisini sıkıştırdığını iddia edip uyarmak için yanına gittiği otomobil sürücüsünün tekme tokat saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ne meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken aracını sıkıştırdığını iddia ettiği 35 ASM 820 plakalı otomobilin sürücüsünü trafik ışıklarında durunca uyarmak için yanına gitti. Bu sırada otomobilin kadın sürücüsü, aracına yaklaşan motosiklet sürücüsünün kaskına camdan yumruk atıp, aşağı indi. Otomobil sürücüsü motosikletliye tekme tokat saldırdı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Yaşananlar, başka bir otomobilde seyahat edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
