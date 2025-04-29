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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, otomobille çarpışarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Umut Koç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Umut Koç (28) idaresindeki 16 AHH 444 plakalı motosiklet, ilçeye bağlı kırsal Bakırköy Mahallesi yolunda karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) yönetimindeki 16 BNZ 029 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Koç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Ş.Ü. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
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