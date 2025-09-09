Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayda otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde seyreden H.S'nin (25) kullandığı plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen S.D. idaresindeki 16 ADV 498 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü, yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel
