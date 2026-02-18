Haberler

Kazada ölen Gülcan, çocukluk aşkıyla 7 yıldır evliymiş
Bursa'da bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden Murat ve Gülcan Çağlayan'ın 7 yıllık evli olduğu ve çocukluk aşkı oldukları öğrenildi. İkili, kaza sonrası hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

BURSA'da, refüje çarpıp devrilen motosikletten düşerek hayatını kaybeden Murat Çağlayan (34) ile eşi Gülcan Çağlayan'ın (33) çocukluk aşkı oldukları öğrenildi. 2 çocuk annesi Gülcan Çağlayan'ın, Murat Çağlayan'la 7 yıldır evli olduğu belirtildi.

Kaza, 16 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde meydana geldi. Murat Çağlayan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı. Motosiklet savrulup metrelerce sürüklenirken, sürücü ile arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çağlayan çifti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan, dün Maksem Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Gülcan Çağlayan'ın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Söke ilçesine götürüldü. Gülcan Çağlayan'ın ilk evliliğinden Emine (16) ve Mustafa (13) isimli 2 çocuğunun olduğu ve bu nedenle ailesinin yaşadığı Söke'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Atatürk Kent Ormanı'ndaki çocuk parkında görevli olan Gülcan Çağlayan'ın, ilk eşiyle ayrıldıktan sonra çocukluk aşkı Murat Çağlayan'la evlendiği belirtildi. Atatürk Kent Ormanı'nda at bakıcılığı yapan Murat Çağlayan ile Gülcan Çağlayan'ın, 7 yıldır evli oldukları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
