Haberler

Bir gün önce satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

Bir gün önce satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Kaan Fidan hayatını kaybetti, arkadaşı Ömer Faruk Orhan ağır yaralandı. Fidan'ın motosikletini kazadan bir gün önce sosyal medyada satışa çıkardığı öğrenildi.

BURSA'da devrilen motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16) hayatını kaybetti, beraberindeki arkadaşı Ömer Faruk Orhan (15) ise ağır yaralandı. Fidan'ın motosikletini kazadan bir gün önce sanal medya üzerinden satışa çıkardığı belirtildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. Kestel yönüne giderken Kaan Fidan'ın kontrolünü yitirdiği 16 BGT 234 plakalı motosiklet, devrildi. Yola savrulan Fidan ile arkasındaki arkadaşı Ömer Faruk Orhan ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaan Fidan tüm çabaya karşın kurtarılamadı. Ömer Faruk Orhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaan Fidan'ın motosikletini dün sanal medya üzerinden 40 bin liradan satışa çıkardığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özel'in toplantı sonrası adresi belli oldu! Yavaş'tan tam destek
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti