Bir gün önce satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

BURSA'da devrilen motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16) hayatını kaybetti, beraberindeki arkadaşı Ömer Faruk Orhan (15) ise ağır yaralandı. Fidan'ın motosikletini kazadan bir gün önce sanal medya üzerinden satışa çıkardığı belirtildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. Kestel yönüne giderken Kaan Fidan'ın kontrolünü yitirdiği 16 BGT 234 plakalı motosiklet, devrildi. Yola savrulan Fidan ile arkasındaki arkadaşı Ömer Faruk Orhan ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaan Fidan tüm çabaya karşın kurtarılamadı. Ömer Faruk Orhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaan Fidan'ın motosikletini dün sanal medya üzerinden 40 bin liradan satışa çıkardığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı