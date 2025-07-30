Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, refüjde bulunan yaya ile karşı şeritten gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Cüneyt Yıldız Caddesi'nde Özkan A. (20) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüjde bulunan yaya Tamara A'ya, ardından karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, arkada yolcu olarak bulunan Nisanur Y. (18) ile Tamara A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan motosikletin sürücüsü Özkan A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi devam eden 2 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi

Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.