Bursa'da Molozlardan Kaynaklanan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi, Çalılık mevkisinde molozların döküldüğü bir alanda başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerle birlikte köylünün su tankerleri ile yaptığı müdahale ile kontrol altına alınan yangın, yakındaki ağaçlık bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Yangın Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi Çalılık Mevkiinde çıktı. Alınan bilgilere göre yol kenarına dökülen molozlardan başladığı tahmin edilen yangın bir anda otluk ve çalılık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisi ile bir anda büyüyen yangın yayılmaya başladı.

Yangına ilk önce Yeniköy'den traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait arazöz sevk edildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürülürken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.