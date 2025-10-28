Bursa'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı
Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 8 kişi yaralandı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kaygan zemin nedeniyle yol kenarına savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Bursa-Orhaneli kara yolu İncebel mevkisinde zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.