Bursa'da merdivenden düşen çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenden düşen çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Aytaçı Sokak'ta ikamet eden G. Y. (1), apartmanın merdiveninden düşerek yaralandı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

G.Y, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.