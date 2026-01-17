Haberler

Karne alan lise öğrencilerinin AVM otoparkındaki kavgası kamerada

Karne alan lise öğrencilerinin AVM otoparkındaki kavgası kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da karnesini alan lise öğrencileri arasında çıkan kavga, cep telefonu ile kaydedildi. Olay, bir alışveriş merkezi otoparkında meydana geldi.

BURSA'da karnesini alarak, alışveriş merkezine giden lise öğrencileri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gündüz saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi otoparkında meydana geldi. Karnelerini alarak alışveriş merkezine gelen lise öğrencileri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, bir grup erkek öğrenci yere yatırdıkları bir kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle öğrenciler olay yerinden hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Görüşmeye damga vuran kare
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un miras davası sona erdi
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Görüşmeye damga vuran kare
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi