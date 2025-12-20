Haberler

Baba ve Oğul, Küfürlü Konuşan Arkadaşlarına Bıçak ve Pala ile Saldırdı

Bursa'da üç arkadaş, küfürlü konuşmaları nedeniyle uyarıda bulundukları baba ve oğlu tarafından bıçak ve pala ile saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da 3 arkadaş, yanlarında küfürlü konuştukları için uyarıda bulundukları baba ve oğlu tarafından çıkan tartışmada bıçak ve palayla yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta sohbet eden D.Z. E.Y. ve S.Y., isimli arkadaşlar, iddiaya göre yanlarında küfrederek konuşan K.S. ile oğlu T.S.'yi 'Küfretmeyin, rahatsız oluyoruz' diyerek uyarınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, K.S. ve oğlu T.S., yanlarında bulunan bıçak ve pala ile 3 arkadaşa saldırıp, yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, tarafların bağrışmasını duyan çevredekilerin ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüpheliler ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
