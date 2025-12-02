Sırtında maymun gezdiren köpek ilgi odağı oldu

BURSA'da, köpeğin sırtında maymun gezdiren maymun, ilgi odağı oldu. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde maymunun köpeğe sıkıca sarıldığı dikkat çekti.

Uludağ Yolu'nda yürüyen vatandaşlar, bir sokak köpeğinin sırtına çıkıp, ona sarılarak gezen maymunu görünce o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Köpeğe sıkı sıkı tutunup, bir an olsun bırakmayan maymun, yanına bir vatandaşın yaklaşmasıyla kaçarak, gözden kayboldu.