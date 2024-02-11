Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karıştığı Kaza Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, kamyonete ve duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

BURSA'da kontrolden çıkan otomobilin, aynı yönde seyreden kamyonete ardından da duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Merkez istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 16 ASP 469 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aynı yönde seyreden İ.Ö. idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyonete, ardından da yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazada, araç sürücüleri yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir kazaya karşı güvenlik önemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak otoparka çekilirken, trafik akışı normal seyrine döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güvenlik Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (11 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fatma Sevim Baltacı öldü mü, neden öldü? Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi! YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2024? YKS başvuruları son tarih ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah gerçek hayatta kim, adı ne? Survivor Berna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 116. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title