Kereste deposundaki yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

İnegöl'deki bir kereste deposunda çıkan yangına müdahale eden Remzi D., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saatte kontrol altına alındı. Çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Remzi D. (36), kendisine ait kereste deposunda çıkan yangına müdahale ederken yaralandı. İş yerindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Kafkas Sokak'taki bir kereste deposunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden depo sahibi Remzi D., alevlere kendi imkanıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü. Alevlere müdahale ettiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan iş yeri sahibi Remzi D., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar

Arayışlara bile başlandı! Aldığı yeni karar bomba
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı