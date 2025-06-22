Bursa'da Kayıp Yaşlı Kadın 5 Gün Sonra Ölü Bulundu

Bursa'da Kayıp Yaşlı Kadın 5 Gün Sonra Ölü Bulundu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kekik toplamaya giden 81 yaşındaki Parkinson hastası Şerife Örnek, 5 günlük kaybolma sürecinin ardından zeytinlik alanda ölü bulundu. Olay sonrası cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu.

Parkinson hastası Şerife Örnek (81), 17 Haziran Salı günü ailesine kekik toplamaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGDER) ekipleri, 5 gün aralıksız sürdürdükleri çalışmalar sonucu Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yaşlı kadının cesedini buldu.

Örnek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
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