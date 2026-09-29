Bursa'da kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

Bursa'da kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin kaza anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Saat 08.00 sıralarında Bursa-İstanbul kara yolunda meydana gelen kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 saatlerinde Bursa- İstanbul kara yolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, savrulup bariyerlere çarptı. O anlar, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı