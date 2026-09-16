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Bursa'da kavgada bıçaklanan kişinin ölümüyle ilgili yargılama sürüyor

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişinin ölümüyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişinin ölümüyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Maşallah T. ve Mücahit S. ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen Maşallah T, pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mücahit S. ise olayla bir alakası olmadığını ileri sürerek, "Amacım tamamen ayırmaktı." ifadelerini kullandı.

Kavga anında maktulü ayırmak amacıyla tuttuğunu, aynı anda yere düştüklerini dile getiren sanık, ambulansı da kendisinin aradığını ifade etti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde geçtiğimiz mart ayında meydana gelen olayda, Hamdullah Y. (36) ile Maşallah T. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Maşallah T, Hamdullah Y'yi bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından orada bulunan Mücahit S. gözaltına alınmış, Maşallah T. ise daha sonra ekiplere teslim olmuştu.

Kaynak: AA
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