Bursa'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bursa'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B., polis operasyonuyla evinde saklanırken yakalandı. U.B. kaçmaya çalışsa da ekiplerin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.

BURSA'da 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polisin şüpheliyi yakalama anları kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Gülsever Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B.'nin evinde saklandığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evin çevresinde U.B.'yi aramaya başladı.

KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI

Ekiplerin geldiğini öğrenen U.B.,önce kendi evinin çatısından komşusunun çatısına sonrasında ise yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandı.

Kömürlükten bulunan U.B.,polis ekiplerini görünce tekrar kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerin dikkati sayesinde yakalanan U.B., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. U.B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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