Bursa'da kardeşler birbirlerini bıçakla yaraladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kardeş, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birbirlerini bıçakla yaralayan kardeşlerden Özcan Kaya'nın ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kardeşler birbirlerini bıçakla yaraladı.
Aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya kardeşler, Demirtaş Barbaros Mahallesi 472 Sokak'ta karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşler birbirlerini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kardeşlerden Özcan Kaya'nın ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç