Haberler

Bursa'da husumetli kardeşler birbirini bıçakladı; 1'i ağır yaralı

Bursa'da husumetli kardeşler birbirini bıçakladı; 1'i ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki kardeş, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kardeşler birbirini bıçakla yaraladı. Özcan Kaya'nın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

BURSA'da aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşlerin tartışmasında iki tarafta birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralı kardeşlerden Özcan Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 472'nci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Özcan Kaya ile Burak Kaya, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kardeşler birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti