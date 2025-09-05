Bursa'da Karavanda Çıkan Yangın Kamyona Sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karavanda çıkıp kamyona sıçrayan yangın söndürüldü.

Küçükbalıklı Mahallesi Ordulu Sokak'ta park halindeki karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın park halindeki diğer 2 karavana ve bir kamyona sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken karavanlar kullanılamaz hale geldi.