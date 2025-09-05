Haberler

Bursa'da Karavanda Çıkan Yangın Kamyona Sıçradı

Bursa'da Karavanda Çıkan Yangın Kamyona Sıçradı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın, hızla büyüyerek diğer karavanlar ve bir kamyona sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak karavanlar kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karavanda çıkıp kamyona sıçrayan yangın söndürüldü.

Küçükbalıklı Mahallesi Ordulu Sokak'ta park halindeki karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın park halindeki diğer 2 karavana ve bir kamyona sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken karavanlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
