Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

Bursa'da şehir merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar ile evlerin çatıları beyaza büründü.

Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları olan Kent Meydanı, Şehreküstü Meydanı, Saat Kulesi ile Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı ile Yeşil Türbe de karla kaplandı.

Kentte yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Bursa'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.