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Hafif ticari aracıyla kaldırımda ilerleyip, yayalardan yol istedi

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Bursa Nilüfer'de bir sürücü, kaldırımda aracıyla ilerleyerek yayalara klakson çalıp yol vermelerini istedi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

BURSA'da kaldırımda ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki yayalardan yol vermelerini istedi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sanayi Caddesi üzerinde akan trafikte kaldırıma çıkan hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada kaldırımda yürüyen yayaların arkasından ilerleyerek klakson çalıp, yol vermelerini istedi. Şaşkınlık yaşayan yayalar kenara çekilerek araca yol verirken, o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Muhammet SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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