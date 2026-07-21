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Bursa'da Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yayalardan Yol Vermelerini İstedi

Bursa'da Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yayalardan Yol Vermelerini İstedi
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Bursa Nilüfer'de kaldırıma çıkan hafif ticari araç sürücüsü, önünde yürüyen yayalara klakson çalarak yol vermelerini istedi. Yayaların şaşkın bakışları arasında kenara çekildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da kaldırımda ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki yayalardan yol vermelerini istedi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sanayi Caddesi üzerinde akan trafikte kaldırıma çıkan hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada kaldırımda yürüyen yayaların arkasından ilerleyerek klakson çalıp, yol vermelerini istedi. Şaşkınlık yaşayan yayalar kenara çekilerek araca yol verirken, o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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