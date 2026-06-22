Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde kahvehanede çıkan ve sokağa taşan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Kültür Sokak'taki kahvehanenin önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ile Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) arasında kahvehane içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek dışarı taştı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, yanında bulunan tabancayla Zekeriya O. ve Sinan Ç.'ye ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Zekeriya O. ve Sinan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı