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Bursa'da bir kadının teyzesinin çocukları tarafından kaçırıldığı iddia edildi

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 21 yaşındaki S.A., teyzesinin çocukları tarafından darbedilip zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Polis kaçırılan kadın ve şüphelileri arıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadının, evinin önünden teyzesinin çocukları tarafından darbedilip kaçırıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Şirinevler Mahallesi 77. Sokak'ta ablasıyla yürüyen 21 yaşındaki S.A, park halindeki bir araçtan inen teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. tarafından zorla araca bindirilmek istendi.

Olaya müdahale eden abla Z.A'yı da darbeden ikili, S.A'yı araca bindirip kaçırdı.

Aile büyükleriyle bildikleri yerleri arayan ancak kardeşini bulamayan Z.A. polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri kadını ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
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