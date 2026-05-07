Bursa'da 3 milyon 105 bin makaron ele geçirildi

Bursa'da gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda, İstanbul'dan tütün ürünü sevkiyatı yapan bir kamyonette 3 milyon 105 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan şoförün işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'ya il dışından tütün ürünü sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'dan Bursa'ya seyreden F.S'nin kullandığı kamyoneti takibe alan polis, il sınırında kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramalarda 3 milyon 105 bin içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
