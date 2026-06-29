Kayıp ihbarı sonrası dere yatağında cesedi bulundu

BURSA'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mahmut Kalkan'ın (70), dere yatağında cesedi bulundu. Kalkan'ın, ıhlamur toplarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Mahmut Kalkan, dün sabah saatlerinden ıhlamur toplamak için ormana gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kalkan akşam eve dönmeyince ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Kalkan'ın bulunması için arama çalışması başlatılırken, Uludağ eteklerindeki ormanda yürüyüşe çıkan dağcılar, dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin Mahmut Kalkan'a ait olduğunu belirledi. Ihlamur toplarken kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilen Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı