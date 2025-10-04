Haberler

Bursa'da Husumetli Gruplar Arasında Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Bursa'da Husumetli Gruplar Arasında Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. İş yerleri arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüşünce olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aktarhüssam Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde takı ve aksesuar satışı yapan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen iki işletmenin çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle M.T, O.Ş. ve F.Ş, bıçak ve sopalarla karşı iş yerinin sahibi K.Ç.Ö, çalışan C.E. ile E.K'nin üzerine yürüdü.

Yaşanan arbedede K.Ç.Ö. bıçakla yaralandı. Bu sırada C.E, iş yerindeki pompalı tüfekle karşı grubun üzerine ateş etti.

C.E'nin ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalarla M.T, O.Ş. ve F.Ş. ile K.Ç.Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan 4 kişi ile kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.