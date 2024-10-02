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Bursa'da Hırsızlık Hükümlüsü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Bursa'da Hırsızlık Hükümlüsü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Bursa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da 10 gün önce cezaevinden izin olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun (23), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile yürüyen Hüseyin Uzun, yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen kişi tarafından tabancayla vuruldu. Boynuna isabet edip, kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Uzun yere yığılırken, saldırgan motosikletle kaçtı. Uzun'un yanındaki arkadaşı da bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, yaşamını yitirdi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheli her yerde aranırken, Uzun'un 'Hırsızlık' suçundan hükümlü olduğu, cezaevinden 10 gün önce izinli olarak ayrıldığı, üzerinden cezaevi izin kağıdının çıktığı öğrenildi.

Öte yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hüseyin Uzun'un yanındaki arkadaşı ile kaldırımda yürüdüğü, yol kenarında bekleyen motosikletli tarafından vurulduğu ve şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Görüntülerde ayrıca Uzun'un yanındaki arkadaşının ara sokağa girip, koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. (DHA

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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