Hafif ticari aracın park halindeki 6 araca çarptığı kaza kamerada

BURSA'da hafif ticari aracın park halindeki 6 araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan A.E. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 6 araca çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasar gören araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı