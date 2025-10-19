Haberler

Bursa'da Gündoğmuşlar Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama

Bursa'da Gündoğmuşlar Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama
Bursa'da, 'Gündoğmuşlar' isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında, örgütün eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

BURSA'da bir iş yerine yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen 'Gündoğmuşlar' isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, liderliğini yurt dışında firari durumda bulunan Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı 'Gündoğmuşlar' isimli suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 şüpheli, 13 Ekim'de, Bursa, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 17 Ekim'de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
