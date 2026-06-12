Haberler

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin çevre güvenliğini aldığı bölgede, itfaiye erleri Bursa'nın birçok noktasından dumanı görülen yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Kadın hakimi vuran savcıya mahkemeden 15 yıl hapis: Duruşmada dikkat çeken sözler

Hakimi vuran savcının cezası belli oldu
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu

Dünya Kupası maskotu sandı, kimliklerini öğrenince şoke oldu
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

Erdoğan'dan olay benzetme
Amasya'da tarihi keşif! 130 yıldır kayıp 'Yitik Türk Lalesi' yeniden ortaya çıktı

Herkes aradı, bir kapıcı buldu!