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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Cem Şan
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