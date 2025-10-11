Bursa'da Geleneksel 'Devran-ü Kıyam ve Sema' Gösterisi

Bursa'da "Devran-ü Kıyam ve Sema" icrası gerçekleştirildi.

Bursa Mevlevihanesi'nde, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Bursa Karabaş-ı Veli İcra Heyeti, geleneksel "Devran-ü Kıyam ve Sema" icra etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mevlevi Postnişini Nezih Çetin Dede Efendi'nin mesnevi sohbetinin ardından, postnişin Mustafa Özyurt'un riyasetinde, kadim tasavvuf kültürüne ait gösteri yapıldı.

Gösteride tasavvufun derin manevi mirası izleyicilere sunuldu.