Haberler

Bursa'da Geleneksel 'Devran-ü Kıyam ve Sema' Gösterisi

Bursa'da Geleneksel 'Devran-ü Kıyam ve Sema' Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk tasavvuf müziği ve folkloru, Nezih Çetin Dede Efendi'nin sohbeti eşliğinde, kadim tasavvuf kültürü ile izleyicilere sunuldu.

Bursa'da "Devran-ü Kıyam ve Sema" icrası gerçekleştirildi.

Bursa Mevlevihanesi'nde, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Bursa Karabaş-ı Veli İcra Heyeti, geleneksel "Devran-ü Kıyam ve Sema" icra etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mevlevi Postnişini Nezih Çetin Dede Efendi'nin mesnevi sohbetinin ardından, postnişin Mustafa Özyurt'un riyasetinde, kadim tasavvuf kültürüne ait gösteri yapıldı.

Gösteride tasavvufun derin manevi mirası izleyicilere sunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses'ten usta isme vefa: Çok ekmeğini yedik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması

Nobel Barış ödülü mahkemelik olacak! Suçlama öyle böyle değil
İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses'ten usta isme vefa: Çok ekmeğini yedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.